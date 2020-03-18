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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" طرحت خدمة جديدة كلياً للترجمة على نظام تشغيل "أندرويد".
وتتيح تلك الخدمة، وفق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ترجمة نص كامل ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة، من دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه في خدمة "جوجل للترجمة".
وسيمكن من خلال التقنية الجديدة ترجمة المحادثات الطويلة في أيّ دردشة بصورة سريعة للغاية.
ومن المقرر أن تظهر تلك الميزة الجديدة لكل مستخدمي "أندرويد" في نهاية الأسبوع الجاري.
وستدعم تلك الخدمة في الوقت الحالي 8 لغات، هي: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية"، ووعدت الشركة أن تدعم لغات أخرى، مثل العربية، في وقت لاحق.
وبمجرد تحميل أحدث إصدارات "جوجل للترجمة"، سيمكن تحميل الإصدار على أي جهاز ذكي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد".
ويمكن استخدام تلك التقنية من خلال نسخ النص وستظهر لك مباشرة إمكانية الترجمة النصية، وتحديد لغة المصدر واللغة المستهدفة لتتم ترجمتها بصورة مباشرة.
ولتعمل تلك التقنية ستحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لترجمة النصوص والخطب والمحاضرات.
كما سيتم تطبيق تلك الخدمة على النصوص المسموعة، وترجمتها نصية بصورة مباشرة.
ولم تطرح بعد "جوجل" تلك التقنية للترجمة على نظام تشغيل "آي أو إس"، ووعدت بأن تطرحها في وقت لاحق.شركة جوجل جوجل للترجمة أندرويد
"جوجل" تطرح خدمة جديدة للترجمة على "أندرويد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-18
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" طرحت خدمة جديدة كلياً للترجمة على نظام تشغيل "أندرويد".
وتتيح تلك الخدمة، وفق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ترجمة نص كامل ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة، من دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه في خدمة "جوجل للترجمة".
وسيمكن من خلال التقنية الجديدة ترجمة المحادثات الطويلة في أيّ دردشة بصورة سريعة للغاية.
ومن المقرر أن تظهر تلك الميزة الجديدة لكل مستخدمي "أندرويد" في نهاية الأسبوع الجاري.
وستدعم تلك الخدمة في الوقت الحالي 8 لغات، هي: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية"، ووعدت الشركة أن تدعم لغات أخرى، مثل العربية، في وقت لاحق.
وبمجرد تحميل أحدث إصدارات "جوجل للترجمة"، سيمكن تحميل الإصدار على أي جهاز ذكي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد".
ويمكن استخدام تلك التقنية من خلال نسخ النص وستظهر لك مباشرة إمكانية الترجمة النصية، وتحديد لغة المصدر واللغة المستهدفة لتتم ترجمتها بصورة مباشرة.
ولتعمل تلك التقنية ستحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لترجمة النصوص والخطب والمحاضرات.
كما سيتم تطبيق تلك الخدمة على النصوص المسموعة، وترجمتها نصية بصورة مباشرة.
ولم تطرح بعد "جوجل" تلك التقنية للترجمة على نظام تشغيل "آي أو إس"، ووعدت بأن تطرحها في وقت لاحق.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:51 PM
تتيح ترجمة نص ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" طرحت خدمة جديدة كلياً للترجمة على نظام تشغيل "أندرويد".
وتتيح تلك الخدمة، وفق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ترجمة نص كامل ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة، من دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه في خدمة "جوجل للترجمة".
وسيمكن من خلال التقنية الجديدة ترجمة المحادثات الطويلة في أيّ دردشة بصورة سريعة للغاية.
ومن المقرر أن تظهر تلك الميزة الجديدة لكل مستخدمي "أندرويد" في نهاية الأسبوع الجاري.
وستدعم تلك الخدمة في الوقت الحالي 8 لغات، هي: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية"، ووعدت الشركة أن تدعم لغات أخرى، مثل العربية، في وقت لاحق.
وبمجرد تحميل أحدث إصدارات "جوجل للترجمة"، سيمكن تحميل الإصدار على أي جهاز ذكي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد".
ويمكن استخدام تلك التقنية من خلال نسخ النص وستظهر لك مباشرة إمكانية الترجمة النصية، وتحديد لغة المصدر واللغة المستهدفة لتتم ترجمتها بصورة مباشرة.
ولتعمل تلك التقنية ستحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لترجمة النصوص والخطب والمحاضرات.
كما سيتم تطبيق تلك الخدمة على النصوص المسموعة، وترجمتها نصية بصورة مباشرة.
ولم تطرح بعد "جوجل" تلك التقنية للترجمة على نظام تشغيل "آي أو إس"، ووعدت بأن تطرحها في وقت لاحق.
، "جوجل" تطرح خدمة جديدة للترجمة على "أندرويد" ،
المصدر : الخليج 365
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