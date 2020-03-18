، "هدف": استمرار تقديم خدمات وبرامج الدعم عن بُعد للعملاء كافة ،

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استمرار تقديم خدمات وبرامج دعم التأهيل والتدريب والتوظيف عن بُعد لجميع المستفيدين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.
وأتاح "هدف" حزمة من الخدمات الإلكترونية، لجميع العملاء والمستفيدين من الصندوق في مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة فروعه المنتشرة في مدن المملكة ومناطقها كافة، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس على الرابط: https://www.hrdf.org.sa، أو عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" من خلال الرابط: https://www.taqat.sa.
ويمكن للعملاء والمستفيدين، التسجيل في البرامج والخدمات ومعرفة الضوابط والاشتراطات ومتابعة الإجراءات إلكترونياً، أو من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعية وحسابات خدمة العملاء.
وتتجسّد خدمات وبرامج الصندوق الإلكترونية في منصة التدريب الإلكترونية "دروب"، وبرنامج تسعة أعشار، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، ومنصة التثقيف والإرشاد المهني "سُبل"، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" وبرنامج دعم حضانة الأطفال "قرة"، وأكاديمية هدف للقيادة، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية.
ويؤكد الصندوق حرصه على تقديم أوجه الدعم اللازمة للعملاء، والإجابة عن الاستفسارات الواردة من خلال حساب خدمة العملاء [email protected]، كما يدعو عملاءه إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) [email protected]صندوق تنمية الموارد البشرية هدف فيروس كورونا الجديد
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 12:47 PM
في ظل الإجراءات الاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، استمرار تقديم خدمات وبرامج دعم التأهيل والتدريب والتوظيف عن بُعد لجميع المستفيدين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.
وأتاح "هدف" حزمة من الخدمات الإلكترونية، لجميع العملاء والمستفيدين من الصندوق في مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة فروعه المنتشرة في مدن المملكة ومناطقها كافة، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس على الرابط: https://www.hrdf.org.sa، أو عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" من خلال الرابط: https://www.taqat.sa.
ويمكن للعملاء والمستفيدين، التسجيل في البرامج والخدمات ومعرفة الضوابط والاشتراطات ومتابعة الإجراءات إلكترونياً، أو من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعية وحسابات خدمة العملاء.
وتتجسّد خدمات وبرامج الصندوق الإلكترونية في منصة التدريب الإلكترونية "دروب"، وبرنامج تسعة أعشار، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، ومنصة التثقيف والإرشاد المهني "سُبل"، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" وبرنامج دعم حضانة الأطفال "قرة"، وأكاديمية هدف للقيادة، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية.
ويؤكد الصندوق حرصه على تقديم أوجه الدعم اللازمة للعملاء، والإجابة عن الاستفسارات الواردة من خلال حساب خدمة العملاء [email protected]، كما يدعو عملاءه إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) [email protected]
، "هدف": استمرار تقديم خدمات وبرامج الدعم عن بُعد للعملاء كافة ،
المصدر : الخليج 365
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