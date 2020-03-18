عائض القرني: أكثروا من هذا الدعاء عند نزول البلاء

2020-03-18

متابعات الخليج 365 -الرياض

قال الشيخ الدكتور عائض القرني إن الكون بأسره، والعالم من شرقه إلى غربه، يقفون عاجزين أمام فيروس لا يُرى بالعين المُجرّدة.

وتابع القرني في تغريدة له عبر تويتر: اعلَم أيها الإنسان أن الله قادر على إهلاك الكون بمُجرّد جرثومة، واعرف قدرك وحجمك، وعظمة الله وقُدرته جلّ في عُلاه، ” أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ “.

وأضاف الشيخ القرني: أكثروا من هذا الدعاء عند نزول هذا البلاء: “اللهم إنِّا نعوذُ بِكَ من البرصِ، والجنونِ، والجذام، ومن سيِّئِ الأسقام”.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

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وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن‏ كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، و‏‎مقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة.

وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة هي لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة‏‎ تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بمكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن ‏‎هناك عشر حالات أخرى؛ منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك ثلاث حالات، إحداها لمواطن قادم من إسبانيا، حالتان لمواطنين اثنين كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالظهران.

وقالت الوزارة إن هناك 13 حالة لمواطنين قادمين من عدة دول هي؛ الأردن، وعمان، والهند، وبريطانيا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا، ‏‎بالإضافة إلى حالة لمقيم أردني قادم من إسبانيا، وثلاث حالات لمواطنين، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالرياض.‏

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