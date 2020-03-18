لقاح كورونا قد يستغرق بين 12 و18 شهراً

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أنه قد يستغرق الحصول على لقاح لكورونا بين 12 و18 شهراً، متابعًا أن بعض الشركات الخاصة تتوقع التوصل إلى لقاح سريعاً.

وأضاف: “قدمنا ألفي جهاز تنفس لمكافحة فيروس كورونا”.

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وكان إسبر قد فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع (البنتاغون) بانتشار كورونا.

يشار إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الثلاثاء أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا بلغ 4275 بزيادة 739 حالة عن العدد المعلن سابقاً، في حين أن عدد الوفيات زاد سبع حالات ليصبح 75.

وأضافت المراكز أن هذا العدد جرى حصره في 53 ولاية أميركية، بما في ذلك منطقة كولومبيا وبويرتوريكو وجوام والجزر العذراء الأمريكية.

ويتضمن العدد الجمالي 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان وووهان الصينية حيث بدأ تفشي كورونا.

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