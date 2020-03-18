المسند يوضح خريطة الأمطار اليوم

2020-03-18

متابعات الخليج 365 -الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عبدالله المسند توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

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وتوقع المسند في تغريدة له عبر تويتر، أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبيًا اليوم، وتتجه درجة الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع، مضيفًا أن الحالة المطرية اليوم مستمرة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: الشرقية والرياض وعسير الباحة وربما جازان.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية).

كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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