2020-03-18

أسعار النفط تسجل أدنى مستوياتها منذ 17 عامًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط لتسجل أدنى مستوياته منذ 2003 على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم مما يهدد بدوره الاقتصاد العالمي كما يؤثر على مستويات الطلب العالمية.

وسجلت عقود غرب تكساس خسائر بنسبة 2.38% لتصل للمستوى 26.68$ للبرميل كما تراجعت عقود برنت بنسبة 1.43% لتصل للمستوى 28.34 دولار للبرميل.

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فعلى الرغم من الجهود التي تتخذها البنوك المركزية حول العالمي في محاولة منهم لدعم الاقتصاد إلا أن تراجع الطلب ووفرة المعروض لا تزال من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على أسعار النفط.

كما أشارت المملكة إلى احتمالية شحن 10 ملايين برميل يوميًا من النفط خلال أبريل.

وفي وقت لاحق من اليوم نترقب بيانات مخزونات النفط الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة.

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