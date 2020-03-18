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منظومة متكاملة للتعليم عن بعد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الأوبئة وإدارة الأزمات، وتنفيذا لقرار وزارة التعليم القاضي بتعليق الدراسة الموقت، وتفعيل التعليم عن بعد، عملت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بإدارة التعليم الالكتروني على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة للطوارئ تهدف إلى تحويل التعليم الاعتيادي إلى عملية تعليمية عن بعد بشكل كامل شاملة على أربع مراحل هي: مرحلة تهيئة للأنظمة، تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطالبات، التطبيق، قياس الأثر.

وفي هذا الصدد أوضحت مديرة إدارة التعلم الالكتروني الأستاذة منار بنت إبراهيم المحيميد، أن إدارة التعليم الالكتروني عقدت ورش عمل متخصصة مع وكيلات التعليم الالكتروني بالكليات ووحدات التعليم الالكتروني، بهدف تهيئتهم لانتقال العملية التعليمية بشكل كامل، كما عملت على نشر أدلة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية وأدلة نصية وأدلة مرئية لجميع المستخدمين، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الورش التدريبية عن بعد لأعضاء هيئة التدريس اشتملت على المهارات الأساسية لاستخدام نظام البلاك بورد، إقامة الفصول الافتراضية، تسجيل المحاضرات والتصميم التعليمي.

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وتابعت المحيميد حديثها بأن لدى جامعة الأميرة نورة ما يفوق 600 مقرر للتعليم عن بعد، ومصمم وفق معايير الجودة ومعايير الوصول الشامل.

كما بينت مديرة التعلم الالكتروني أنه في ظل تكامل جهود جميع الوحدات والإدارات في الجامعة، رفعت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات الطاقة الاستيعابية للنظام إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وتوفير حلول بديلة للفصول المتزامنة والاختبارات الالكترونية، لتتمكن الطالبة من استكمال العملية التعليمية من خلال تفعيل التقنيات الحديثة، كالأجهزة المكتبية أو المحمولة أو من خلال الهاتف الجوال بالدخول لتطبيق "البلاك بورد" الذي يمكنها من حضور الفصول الافتراضية والقيام بالواجبات والمهام والتكاليف والاختبارات.

ونوهت المحيميد إلى أن تقديم الدعم الفني لجميع المستخدمين للنظام من أعضاء هيئة تعليمية وطالبات يتم من خلال مجموعة من القنوات تتضمن البريد الالكتروني، والهاتف الموحد الذي يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم من خلاله الاستقبال على أكثر من 20 خطا من قبل 50 موظفة موجودة على مدار اليوم.