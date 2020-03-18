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عمومية جنوب آسيا تعتمد الميزانية والحسابات الختامية بالتصويت عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أقرت الجمعية العمومية لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا للمرة الثانية الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنهية 1440-1441هـ، وذلك بالتصويت عن بعد وذلك يوم أمس الأول، بناء على قرار وزارة الحج والعمرة بشأن تطبيق الوسائل والحلول التقنية لتسهيل مشاركة المساهمين والمساهمات في تصويت اجتماع الجمعية العمومية نظرا للظروف الراهنة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومندوبي وزارة الحج والعمرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر، أن التصويت الالكتروني جاء بناء على توجيه وزارة الحج والعمرة للعمل احترازياً للظروف الراهنة، ومؤسسة جنوب آسيا أول مؤسسة تعتمد التصويت الالكتروني عن بعد للمساهمين والمساهمات، حيث تننقل وقائع الجمعية عن طريق اليوتيوب والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين والمساهمات، وكذلك إيضاح القوائم المالية، وفي نهاية الجلسة تم التصويت عن بعد، حيث وافق 56,16% من المساهمين على النتائج و12,87% لم يوافقوا و31,3% من الأصوات باطلة.

بدوره شرح المحاسب القانوني للمؤسسة عن آلية مراجعة القوائم المالية واعتمادها لهذه القوائم، كما تحدث المدير المالي للمؤسسة عبدالعزيز فلمبان عن إيرادات المؤسسة والمصروفات وصافي العائد، حيث شهدت ربحية السهم 3,23 بزيادة 15 هللة عن العام الماضي، كما تحدث مدير مشروع مركز الأهلة محمد عطاس عن الوضع المالي للمركز من إيرادات ومصروفات والأرباح.