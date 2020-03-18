، وقاية من "كورونا" .. نصائح من "الصحة" لأصحاب الأمراض المزمنة ،

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دعت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة، إلى أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.
تأتي هذه النصائح والإرشادات التوعوية امتداداً للجهود الصحية المبذولة في توعية أفراد المجتمع كافة؛ للحفاظ على سلامتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل covid-19.
وأشارت "الصحة" عبر "إنفوجرافيك" توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الالتزام بالطعام الصحي، وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعياً أو أكثر وتجنب الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس أو بالمرفق عن طريق ثني الذراع.
وأكدت "الصحة" على جميع أفراد المجتمع أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره وفي حال الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.
وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز (صحة 937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 11:21 AM
قالت: الالتزام بالطعام الصحي وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة
دعت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة، إلى أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.
تأتي هذه النصائح والإرشادات التوعوية امتداداً للجهود الصحية المبذولة في توعية أفراد المجتمع كافة؛ للحفاظ على سلامتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل covid-19.
وأشارت "الصحة" عبر "إنفوجرافيك" توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الالتزام بالطعام الصحي، وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعياً أو أكثر وتجنب الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس أو بالمرفق عن طريق ثني الذراع.
وأكدت "الصحة" على جميع أفراد المجتمع أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره وفي حال الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.
وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز (صحة 937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
، وقاية من "كورونا" .. نصائح من "الصحة" لأصحاب الأمراض المزمنة ،
المصدر : الخليج 365
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