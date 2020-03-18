شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» : يجب الإفصاح عن الدخل إذا كان الاسم مسجلًا بالتأمينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنه يجب الإفصاح عن الدخل المسجل إذا كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية.

ووجه أحد المستفيدين، استفسارًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " أنا ضايف زوجتي معي وينزل لها في الحساب عن طريق السعودة ١٥٠٠ علماً بأن المستحق لها ٣٠٠٠ أثبت ٣٠٠٠ ولا أعدلها إلى ١٥٠٠؟" .

وأجاب حساب خدمة المستفيدين: " ‏‎في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، نسعد بخدمتك " .