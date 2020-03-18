عبوات مجانية لتحسين المناعة ودعم خاص لذوي الأمراض المزمنة في « صيدليات النهدي »

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت شركة النهدي الطبية استمرار صيدلياتها في تقديم الخدمات للعملاء على مدار الساعة في جميع أنحاء المملكة. أعلنت شركة النهدي الطبية استمرار صيدلياتها في تقديم الخدمات للعملاء على مدار الساعة في جميع أنحاء المملكة. وكشفت الشركة عن قيامها بعدة إجراءات هامة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحة أنها قامت بمضاعفة مخزون الأصناف بالصيدليات لضمان توفيرها وتلبية جميع الاحتياجات. Advertisements كما رفعت كفاءة متجرها الإلكتروني، ومضاعفة خدمات التوصيل لجميع أصناف الأدوية والمنتجات الأخرى، وتفعيل خدمة الشراء عبر الهاتف 8002292298 . وأشارت إلى أنها نسقت مع هيئة الغذاء والدواء لتوفير معقمات اليد ذات الجودة العالية وبيعها بنفس السعر بدون أى أرباح للشركة. وأكدت أنها ستقدم دعم خاص لعملائها من ذوي الأمراض المزمنة المسجلين في برنامج الولاء بالنهدي، وتوفير 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة.

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