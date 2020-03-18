شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..الملك سعود يقبل الحجر الأسود في مشهد تاريخي نادر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد جليل للملك سعود بن عبد العزيز – طيب الله ثراه – وهو يقبل الحجر الأسود ببيت الله الحرام . كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد جليل للملك سعود بن عبد العزيز – طيب الله ثراه – وهو يقبل الحجر الأسود ببيت الله الحرام . وأظهرت الصورة الملك الراحل وهو يضع يده على الحجر الأسود ويقبله ، فيما لاقت إعجاب وتداول واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي .

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