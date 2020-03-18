شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تعديل بيانات «حساب المواطن» لمن ترقى في عمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، طريقة تعديل البيانات في البرنامج في حالة الترقية في العمل وزيادة الراتب، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بموقع تويتر، إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد، يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية من خلال حسابه والتعديل على البيانات.

وأكد الحساب، أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط.