شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إغلاق مستشفى بمكة بسبب مريض بالوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة عدم صحة إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة بسبب عدم التبليغ عن شخص مصاب بالوباء .
وقال المتحدث الرسمي لـ"صحة مكة " حمد بن فيحان العتيبي أنه تم إقفال إغلاق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات لعدم الإلتزام بشروط مكافحة العدوى ، ولا صحة لواقعة عدم التبليغ عن مصاب .
وشدد "العتيبي" على أهمية معرفة الأنباء من مصادرها الرسمية وعدم الإعتماد على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي .
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