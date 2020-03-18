شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إغلاق مستشفى بمكة بسبب مريض بالوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة عدم صحة إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة بسبب عدم التبليغ عن شخص مصاب بالوباء .

وقال المتحدث الرسمي لـ"صحة مكة " حمد بن فيحان العتيبي أنه تم إقفال إغلاق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات لعدم الإلتزام بشروط مكافحة العدوى ، ولا صحة لواقعة عدم التبليغ عن مصاب .

وشدد "العتيبي" على أهمية معرفة الأنباء من مصادرها الرسمية وعدم الإعتماد على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي .