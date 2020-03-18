شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: من يعلم إصابته بكورونا ويختلط بالناس فهو قاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وصف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، كل من يعلم أنه مصاب بفيروس وصف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، كل من يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا ، ويختلط بالناس بأنه قاتل. وأوضح أن الفيروس يعد وباء معدي، ويمكن للمصاب الواحد أن يقتل أسرة بأكملها من خلال نقله للمرض إليهم. وشدد المطلق على ضرورة أن يعزل المصاب نفسه، داعيا الجميع لمراعاة التعليمات التى شددتها عليها وزارة الصحة للوقاية والحد من تفشي الفيروس.

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