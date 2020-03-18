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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة الصحة نصائح هامة عند تطبيق الحجر المنزلي ، ضمن حملتها لرفع التوعية لدى المواطنين والمقيمين ، وهي كالتالي :
1- فتح النوافذ والحرص على وجود تهوية بإستمرار .
2- التأكد من تعقيم الأسطح كثيرة الإستخدام مثل مقابض الأبواب .
3- عدم مخالطة أحد والإعتذار عن استقبال الزيارات .
4- لا تشارك أدوات الطعام مع الآخرين ويمكن استخدام صحون ورقية للإستخدام مرة واحدة .
5- اجعل تواصلك مع الناس عن بعدعبر الهاتف والتطبيقات .
6- لا تشارك الأدوات الشخصية وعقمها بإستمرار .
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