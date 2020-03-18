شكرا لمتابعة خبر عن نصائح هامة عند تطبيق الحجر المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة نصائح هامة عند تطبيق الحجر المنزلي ، ضمن حملتها لرفع التوعية لدى المواطنين والمقيمين ، وهي كالتالي :

1- فتح النوافذ والحرص على وجود تهوية بإستمرار .

2- التأكد من تعقيم الأسطح كثيرة الإستخدام مثل مقابض الأبواب .

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3- عدم مخالطة أحد والإعتذار عن استقبال الزيارات .

4- لا تشارك أدوات الطعام مع الآخرين ويمكن استخدام صحون ورقية للإستخدام مرة واحدة .

5- اجعل تواصلك مع الناس عن بعدعبر الهاتف والتطبيقات .

6- لا تشارك الأدوات الشخصية وعقمها بإستمرار .