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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: رياح باردة نسبياً وأمطار متفرقة على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تكون الرياح اليوم غربية نشطة وباردة نسبياً.
وأضاف أن درجة الحرارة تتجه للإنخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع، في حين تكون الحالة المطرية اليوم مستمرة.
كما توقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض وعسير والباحة وربما جازان.
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