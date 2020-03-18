شكرا لمتابعة خبر عن الفرق بين «صلوا في رحالكم » و «صلوا في بيوتكم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الفرق بين الصلاة في الرحال والبيوت، وطريقة رفع الآذان، بالتزامن مع قرار إغلاق المساجد.

وقال الخثلان، إن الصلاة في الرحال أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا في سفر وكانت ليلة باردة ومطيرة، وكان الناس في رحالهم -السفر-.

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وأضاف: " يجب مخاطبة الناس بما يعرفون " ،مشيرا إلى أن الناس الآن في بيوتهم وليس رحالهم.

وتابع: " القول المشروع في الأذان يقال بعد (أشهد أن محمدًا رسول الله) الثانية، وبدلا من (حي على الصلاة) يقال (صلوا في بيوتكم) مرتين ".