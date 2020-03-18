الفرق بين «صلوا في رحالكم » و «صلوا في بيوتكم»

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان، الفرق بين الصلاة في الرحال والبيوت، وطريقة رفع الآذان، بالتزامن مع قرار إغلاق المساجد.
وقال الخثلان، إن الصلاة في الرحال أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا في سفر وكانت ليلة باردة ومطيرة، وكان الناس في رحالهم -السفر-.
وأضاف: " يجب مخاطبة الناس بما يعرفون " ،مشيرا إلى أن الناس الآن في بيوتهم وليس رحالهم.
وتابع: " القول المشروع في الأذان يقال بعد (أشهد أن محمدًا رسول الله) الثانية، وبدلا من (حي على الصلاة) يقال (صلوا في بيوتكم) مرتين ".
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