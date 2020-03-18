شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأجهزة الأمنية بالحدود الشمالية تطبق الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى): قامت اليوم جهود الأجهزة الأمنية بمختلف أفرع الأمن العام في منطقة الحدود الشمالية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها، ومتابعة ذلك ميدانيًا على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس قامت اليوم جهود الأجهزة الأمنية بمختلف أفرع الأمن العام في منطقة الحدود الشمالية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها، ومتابعة ذلك ميدانيًا على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا وشملت الإجراءات المنفذة في التواجد الأمني المكثف في الحدائق العامة والأسواق بالإضافة إلى التأكد من انضباط المحلات التجارية في تنفذ القرارات المتخذه بهذا الشأن ونحوها وتعزيز الدعم والمساندة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا (19 ـ COVID)، وانتشاره. Advertisements

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