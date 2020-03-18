بالصور.. بلدية الشرائع تغلق مولات ومحلات تجارية

علمت «عاجل» من مصادرها أنَّ بلدية الشرائع الفرعية أغلقت مساء أمس الثلاثاء، عددًا من المولات والمجمعات التجارية الواقعة ضمن نطاق عملها، كما قامت بإغلاق محلات لبيع الملابس الجاهزة والعطور وأدوات التجميل، وغيرها من المحلات التي لم تلتزم بتنفيذ قرار الجهات المختصة، بإغلاقها موقتًا لمنع التجمعات والتسوق فيها.

وكشفت المصادر، أنَّ الإغلاق تمَّ تحت إشراف المسؤولين بالبلدية؛ حيث تمَّ إطفاء الإضاءات الكهربائية وإغلاق الأبواب حتى إشعار آخر من الجهات المختصة، والعمل على رقابة هذه المواقع المغلقة لعدم فتحها مجددًا، وتطبيق الأنظمة عليها في حاله مخالفتها.

وفي نفس السياق، أغلقت فرق بلدية الشرائع الفرعية حجز السيارات، ومنع الدخول له والجلوس والتجمع فيه، تطبيقًا لقرار منع التجمعات.