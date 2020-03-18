حساب المواطن: الإفصاح عن الراتب التقاعدي والبدلات «ضروري»

أكّد برنامج حساب المواطن، أن الراتب التقاعدي يعتبر ضمن الدخل، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط.
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أدخل حساب التقاعد أو التأمينات في بيانات الراتب؟».
وقال حساب «خدمة المستفيدين»: «وعليكم السلام، يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط».
وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
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