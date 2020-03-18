حساب المواطن يحسم «حذف التابع» حال قبوله كفرد مستقل

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم حذف التابع حال تم قبوله كفرد مستقل، مشيرًا إلى أنه سوف يكون تابعًا غير مؤهل على أن تتم دراسة الاستحقاق دون احتسابه.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»: «السلام عليكم. لوكنت مسجل شخص كتابع والآن سجلته كفرد مستقل يحتاج ألغيه من حسابي ولا؟!».

وقال حساب المواطن: «لا يلزمك حذف التابع، وفي حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعًا غير مؤهل لديك، وسيتم دراسة استحقاقك دون احتسابه، وسيتأثر مبلغ الاستحقاق لديك، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية نسعد بخدمتك».



وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.



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