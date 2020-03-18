بالصور.. إغلاق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية في الخرج

ضبطت بلدية محافظة الخرج أحد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية، وطبَّقت عليه نظام الغرامات والجزاءات؛ نظرًا لتجهيزه الأطعمة داخل سكن العمال.

وقامت البلدية بمصادرة جميع المواد الغذائية المضبوطة، والتي كان يظهر عليها آثار التلف، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة.

وأوضحت البلدية أنه تمَّ إغلاق المطعم لمخالفته اشتراطات البلدية وصحة البيئة، وتمَّ تطبيق الغرامة عليه، بحسب الأنظمة والاشتراطات البلدية. وفقًا لحدها الأعلى.

يذكر أنَّ بلدية الخرج تواصل جولاتها المكثفة لمتابعة التزام المطاعم والبوفيهات بتطبيق الاحترازات والتعليمات الخاصة بالبيع ومدى التزام المطاعم بالطلبات الخارجية والتوصيل ومنع الأكل داخل المطاعم .