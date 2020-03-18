السعودية اليوم / " الأرصاد " سحب رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن تكوّن سحب رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبة انعدام في الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة.

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10:26ت م

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