السعودية اليوم / البورصات الآسيوية تشهد ارتفاعًا في تعاملاتها



طوكيو 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

سجلت أغلب الأسهم الآسيوية ارتفاعًا محدودًا في تعاملات اليوم في أعقاب الصعود القوي للأسهم الأمريكية، في حين تراجعت الأسهم الأسترالية بأكثر من 5 %.

فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 8ر296 نقطة أي بنسبة 74ر1% ليصل إلى 33ر17308 نقطة في ختام جلسة التعاملات الصباحية.

كما ارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 46ر0 % ، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 01ر1 % ، وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بنسبة 49ر0 %.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 79ر5 % ، في حين تراجع مؤشر "أول أورديناريز" الأوسع نطاقًا بنسبة 67ر5 %.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لمعالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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