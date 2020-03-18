السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً



سنغافورة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرةً إلى أن 114 حالة تعافت.

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08:40ت م

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