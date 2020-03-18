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فيديو.. ما الفارق بين صلوا في رحالكم وصلوا في بيوتكم ؟
الأولى عندما يكون الناس في سفر
متابعات الخليج 365 -الرياض
تحدث الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، عن الفرق بين الصلاة في الرحال والبيوت وطريقة رفع الأذان.
وأوضح الشيخ الخثلان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر، أن الصلاة في الرحال أمر بها النبي ﷺ وقال: “الصلاة في الرحال”، وذلك عندما كانوا في سفر وكانت ليلة باردة ومطيرة، وكان الناس في رحالهم أي في السفر.
وتابع الشيخ الخثلان أنه يجب مخاطبة الناس بما يعرفون وأن الناس الآن في بيوتهم وليس في رحالهم، متابعًا أن القول المشروع في الأذان يقال بعد أشهد أن محمدًا رسول الله الثانية، وبدلًا من حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم ويكررها مرتين.
ولفت الشيخ الخثلان إلى أن هناك قولًا آخر وهو أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم بعد أن ينتهي من الأذان كاملًا، موضحًا أن الأمر فيه سعة، والأقرب أن يقولها المؤذن بدلًا من حي على الصلاة حي على الفلاح.
وكانت هيئة كبار العلماء قررت أمس إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بالمملكة؛ كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء كورونا.
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