ترقى في عمله فكيف يعدل بياناته في حساب المواطن ؟

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ترقى في عمله فكيف يعدل بياناته في حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 -الرياض
تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن طريقة تعديل البيانات في البرنامج في حالة الترقية في العمل وزيادة الراتب.
وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد، يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية من خلال حسابه والتعديل على البيانات حيث يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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