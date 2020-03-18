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شكرا لقرائتكم الملكية الفكرية تعلّق استقبال العملاء في مقرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملكية الفكرية تعلّق استقبال العملاء في مقرها
أكدت أنها ستنهي كافة الإجراءات والتعاملات عن بعد
متابعات الخليج 365 -الرياض
دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عموم الراغبين بالاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها والمتاحة عن بعد، تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة، يأتي ذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة هنا للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، الأصناف النباتية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وللبلاغات والشكاوى عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل هنا والرقم المباشر للهيئة 920021421.
يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قد اتخذت في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كورونا من خلال التواصل مع عملائها وتزويدهم بكافة القنوات المختلفة لإنهاء كافة إجراءاتهم وتعاملاتهم عن بُعد.
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