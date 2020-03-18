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شكرا لقرائتكم السفارة لدى إندونيسيا تحذر: ابتعدوا عن الزحام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة لدى إندونيسيا تحذر: ابتعدوا عن الزحام
للوقاية من فيروس كورونا الجديد
متابعات الخليج 365 -الرياض
طالبت السفارة لدى إندونيسيا المواطنين المقيمين والمؤجل رحلتهم إلى المملكة، بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والأسواق التجارية والالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأوضحت السفارة أنه في حال الاستفسارات يمكن التواصل معها عبر الأرقام المؤقتة والمخصصة على مدار الساعة:
هاتف شؤون السعوديين: 00628111806446 – 00628553003000
هاتف شؤون السعوديين المؤقت:
006281289829398 – 006281289829397
وأغلقت السلطات الإندونيسية قبل أيام المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشمل إصابة وزير النقل.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آلافاً من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي ستبقى مغلقة، إضافة إلى المدارس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.
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