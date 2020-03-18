2020-03-18

السفارة لدى إندونيسيا تحذر: ابتعدوا عن الزحام

متابعات الخليج 365 -الرياض

طالبت السفارة لدى إندونيسيا المواطنين المقيمين والمؤجل رحلتهم إلى المملكة، بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والأسواق التجارية والالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت السفارة أنه في حال الاستفسارات يمكن التواصل معها عبر الأرقام المؤقتة والمخصصة على مدار الساعة:

هاتف شؤون السعوديين: 00628111806446 – 00628553003000

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هاتف شؤون السعوديين المؤقت:

006281289829398 – 006281289829397

وأغلقت السلطات الإندونيسية قبل أيام المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشمل إصابة وزير النقل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آلافاً من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي ستبقى مغلقة، إضافة إلى المدارس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.

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