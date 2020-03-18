محمد بن مسعود - الدمام - البيانات الرسمية: إجمالي عدد المتعافين 15 حالة أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ أنه "بحمد الله، تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا؛ امرأتين ورجل؛ ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة". وبحسب البيانات الرسمية الكويتية أصبح عدد المتعافين 15 حالة.وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح فيروس كورونا الجديد 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:44 AM Advertisements البيانات الرسمية: إجمالي عدد المتعافين 15 حالة الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا" الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا" أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ أنه "بحمد الله، تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا؛ امرأتين ورجل؛ ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة". وبحسب البيانات الرسمية الكويتية أصبح عدد المتعافين 15 حالة. الكلمات المفتاحية ، الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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