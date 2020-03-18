محمد بن مسعود - الدمام - كرخصة شرعية وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا أصدر مجلس الإفتاء في مجلس الأئمة الأسترالي، فتوى رسمية أجاز فيها الصلاة في البيوت لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأكدت الفتوى أن ما نشهده حاليًا من انتشار وباء الكورونا يُعتبر من الأعذار الشرعية التي تُبيح تجنب المواطنين المسلمين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يتواجدون فيها؛ كرخصة شرعية وإجراء احترازي للحدّ من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأوبئة والأمراض.مجلس الإفتاء الأسترالي فيروس كورونا الجديد 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:40 AM Advertisements كرخصة شرعية وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا مجلس الإفتاء الأسترالي يصدر فتوى للصلاة في البيوت مجلس الإفتاء الأسترالي يصدر فتوى للصلاة في البيوت أصدر مجلس الإفتاء في مجلس الأئمة الأسترالي، فتوى رسمية أجاز فيها الصلاة في البيوت لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأكدت الفتوى أن ما نشهده حاليًا من انتشار وباء الكورونا يُعتبر من الأعذار الشرعية التي تُبيح تجنب المواطنين المسلمين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يتواجدون فيها؛ كرخصة شرعية وإجراء احترازي للحدّ من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأوبئة والأمراض. الكلمات المفتاحية ، مجلس الإفتاء الأسترالي يصدر فتوى للصلاة في البيوت ،

المصدر : الخليج 365

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