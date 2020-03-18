محمد بن مسعود - الدمام - قالت: على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ الأنباء المتداولة بخصوص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة نتيجة عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد. وقال: لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة المكرّمة بسبب عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: إنما أُغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات؛ لعدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية. وشدّد "العتيبي"؛ على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق.صحة مكة فيروس كورونا الجديد 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:32 AM قالت: على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها Advertisements "صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث "صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ الأنباء المتداولة بخصوص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة نتيجة عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد. وقال: لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة المكرّمة بسبب عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: إنما أُغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات؛ لعدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية. وشدّد "العتيبي"؛ على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق. الكلمات المفتاحية ، "صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.