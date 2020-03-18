محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العلا- العيص- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع- ينبع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة المنوّرة رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:24 AM تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً Advertisements "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العلا- العيص- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع- ينبع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة ،

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