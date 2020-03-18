خالد العقيلي يوجه رسالة قوية لتجار الأزمات

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الإعلامي خالد العقيلي رسالة لتجار الأزمات بضرورة الوقوف مع الوطن في هذه الفترة؛ نظرًا لما يمر به من ظروف حرجة بسبب فيروس كورونا.

وطالب العقيلي التجار الذين يرفعون الأسعار، والذين ينشطون مع كل أزمة، ويحصدون مكاسب هائلة من متابعات الخليج 365، ويقفون وراء الشائعات ونشر حالات الهلع لدى المواطنين بالتوقف عن الاستغلال من أجل الوطن.

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وأكد العقيلي أن “كل شيء متوفر بالمملكة، حيث يتوفر بها أكبر مخزون في الشرق الأوسط من جميع المواد والسلع”.

كذلك وجه رسالة للمستشفيات الخاصة والبنوك وشركات التأمين وغيرها من الجهات للوقوف إلى جانب الوطن هذه الفترة الصعبة قائلاً: “الوطن بحاجة للجميع”.

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