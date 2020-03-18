مدني عسير: احذروا التقلبات الجوية

2020-03-18

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-ابها

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر لما وردها من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع وجود فرصة لسقوط البرد تتخللها رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي لتدنٍّ في مستوى الرؤية وذلك على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل اليوم الأربعاء.

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وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

وطالب بمتابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علمًا بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.

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