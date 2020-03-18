متاح في الأسواق.. سانوفي تطرح دواء يقضي على كورونا

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أثار إعلان مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية الشهيرة، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، عن استعدادها لتقديم ملايين الجرعات من بلاكنيل الدواء الذي تنتجه منذ عقود، بعدما قالت إنه برهن عن نتائج واعدة في معالجة مرضى بفيروس كورونا، اهتمامًا واسعًا، باعتبار ما يثيره الوباء من هلع على المستوى العالمي.

وكانت سانوفي أشارت إلى أن هذه الكمية التي تستطيع تقديمها كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وقال متحدّث باسم سانوفي لوكالة فرانس برس إنه على ضوء النتائج المشجعة لدراسة أجريت على هذا الدواء فإن “سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض”، مشددًا في الوقت نفسه على أن المجموعة الدوائية مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية لتأكيد هذه النتائج.

وبلاكنيل عقار مكون من جزيئات “هيدروكسي كلوروكين”، ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا، وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل.

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ويوم الاثنين، قال البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن “يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد”.

وبحسب الدراسة، التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضًا بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم للعقار الخاص بشركة سانوفي الفرنسية.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، سيبيث ندياي، قالت في وقت سابق إن هذه التجربة السريرية واعدة وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى”، بحسب سكاي نيوز.

وقالت ندياي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إن التجارب السريرية المقبلة “ستُجرى مع فريق مستقل عن البروفسور (ديدييه) راوول”، مشددة في الوقت نفسه على أنه حتى هذه المرحلة “ليس لدينا أي دليل علمي” على أن هذا العلاج فعال.

وفي الواقع فإن العديد من الخبراء يدعون إلى توخي الحذر في غياب المزيد من الدراسات، ويحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ولا سيما في حالات الجرعات الزائدة.

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