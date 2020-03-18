شكرا لقرائتكم أمير حائل يشيد بمركز إدارة الأزمات: الأمور ستتحسن خلال أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-18 أمير حائل يشيد بمركز إدارة الأزمات: الأمور ستتحسن خلال أسبوعين بعد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا متابعات الخليج 365-عارف السويدي-حايل أشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، بالجهود المبذولة التي تقدمها الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. Advertisements وأكد الأمير عبدالعزيز خلال زيارته لمركز إدارة الأزمات، أن “الأمور سوف تتحسن خلال أسبوعين”. وقال أمير منطقة حائل بحسب ما أظهر مقطع فيديو إن “المصافحة ستكون مرتين بدل مرة واحدة”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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