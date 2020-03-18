، المسند: "الماطرة" مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً ودرجة الحرارة تتجه للانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.
وعن الهطولات قال المسند: الحالة المطرية اليوم مستمرة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية #الرياض #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً
المسند: "الماطرة" مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-18
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً ودرجة الحرارة تتجه للانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.
وعن الهطولات قال المسند: الحالة المطرية اليوم مستمرة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية #الرياض #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:50 AM
قال: متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً ودرجة الحرارة تتجه للانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.
وعن الهطولات قال المسند: الحالة المطرية اليوم مستمرة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية #الرياض #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.
، المسند: "الماطرة" مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المسند: "الماطرة" مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.