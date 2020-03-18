، تقرير أممي يوضّح التقدم المُحرَز بدول الإقليم الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،

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أظهر تقرير أممي أن دول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) تُحرز بعض التقدم الجيد بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الإشارة إلى عدد من الثغرات التي تواجهها دول هذا الإقليم الاقتصادي الكبير.
وقد أطلقت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) أمس، أول تقرير إقليمي لها عن التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 47 مليون كيلومتر مربع، وتشمل دول أوروبا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول آسيا الوسطى وغرب آسيا.
ويصف التقرير الأممي الذي صدر أمس، مستويات واتجاهات المؤشرات المختارة ذات الصلة بالمنطقة، وهي تمثل 49 مؤشرًا من بين جميع أهداف التنمية المستدامة.
ويوضح التقرير أن بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا "تُحقق الأهداف أو تُحرز تقدمًا جيدًا في العديد من الجوانب" التي يغطيها هذا التقرير، من بين ذلك: (القضاء على الفقر المدقع، وتغطية السكان بالحماية الاجتماعية، وتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وانخفاض مستويات وفيات الأمهات والرضع والأطفال، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة نحو الحفاظ على الكوكب).
غير أن التقرير يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد في مجالات مثل: (تلوث الهواء، وحماية المناطق البحرية، والمساعدة الإنمائية، واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث).الأمم المتحدة أوروبا أهداف التنمية المستدامة
تقرير أممي يوضّح التقدم المُحرَز بدول الإقليم الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-18
أظهر تقرير أممي أن دول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) تُحرز بعض التقدم الجيد بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الإشارة إلى عدد من الثغرات التي تواجهها دول هذا الإقليم الاقتصادي الكبير.
وقد أطلقت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) أمس، أول تقرير إقليمي لها عن التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 47 مليون كيلومتر مربع، وتشمل دول أوروبا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول آسيا الوسطى وغرب آسيا.
ويصف التقرير الأممي الذي صدر أمس، مستويات واتجاهات المؤشرات المختارة ذات الصلة بالمنطقة، وهي تمثل 49 مؤشرًا من بين جميع أهداف التنمية المستدامة.
ويوضح التقرير أن بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا "تُحقق الأهداف أو تُحرز تقدمًا جيدًا في العديد من الجوانب" التي يغطيها هذا التقرير، من بين ذلك: (القضاء على الفقر المدقع، وتغطية السكان بالحماية الاجتماعية، وتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وانخفاض مستويات وفيات الأمهات والرضع والأطفال، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة نحو الحفاظ على الكوكب).
غير أن التقرير يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد في مجالات مثل: (تلوث الهواء، وحماية المناطق البحرية، والمساعدة الإنمائية، واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث).
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:21 AM
أشار لعدد من الثغرات التي تواجهها الدول
أظهر تقرير أممي أن دول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) تُحرز بعض التقدم الجيد بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الإشارة إلى عدد من الثغرات التي تواجهها دول هذا الإقليم الاقتصادي الكبير.
وقد أطلقت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) أمس، أول تقرير إقليمي لها عن التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 47 مليون كيلومتر مربع، وتشمل دول أوروبا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول آسيا الوسطى وغرب آسيا.
ويصف التقرير الأممي الذي صدر أمس، مستويات واتجاهات المؤشرات المختارة ذات الصلة بالمنطقة، وهي تمثل 49 مؤشرًا من بين جميع أهداف التنمية المستدامة.
ويوضح التقرير أن بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا "تُحقق الأهداف أو تُحرز تقدمًا جيدًا في العديد من الجوانب" التي يغطيها هذا التقرير، من بين ذلك: (القضاء على الفقر المدقع، وتغطية السكان بالحماية الاجتماعية، وتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وانخفاض مستويات وفيات الأمهات والرضع والأطفال، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة نحو الحفاظ على الكوكب).
غير أن التقرير يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد في مجالات مثل: (تلوث الهواء، وحماية المناطق البحرية، والمساعدة الإنمائية، واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث).
، تقرير أممي يوضّح التقدم المُحرَز بدول الإقليم الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،
المصدر : الخليج 365
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