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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضًا من 21 حالة في اليوم السابق.
وأضافت، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابًا.
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.
وسجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
ووفق "سكاي نيوز" لليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان، الثلاثاء.الصين فيروس كورونا الجديد
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 08:53 AM
اللجنة الصحية: البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة فقطكورونا الصين.. رقم جديد ومطمئن يكشف انخفاض الإصابات
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضًا من 21 حالة في اليوم السابق.
وأضافت، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابًا.
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.
وسجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
ووفق "سكاي نيوز" لليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان، الثلاثاء.
، كورونا الصين.. رقم جديد ومطمئن يكشف انخفاض الإصابات ،
المصدر : الخليج 365
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