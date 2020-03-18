، انتشار "كورونا" .. ارتفاع الوفيات في الولايات المتحدة وانخفاض الإصابات الجديدة بالصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - إعلان حالة طوارئ بأستراليا .. والأمم المتحدة تُغلق مكاتبها في موريتانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 100 حالة وفاة، حسبما أفادت السلطات الصحية.

وأحصي نصف هذه الوفيات في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب البلاد، في حين سجّلت بولاية نيويورك 12 وفاة وولاية كاليفورنيا 11 وفاة، وكانت الحصيلة السابقة للوفيات الناجمة عن الفيروس قد بلغت في الولايات المتحدة 94 وفاة.

ومساء اليوم سجلت ولاية وست فرجينيا أولى إصابة بالفيروس؛ ليصبح المرض منتشراً في جميع الولايات الأمريكية.

وأوضحت منسقة ملف مكافحة فيروس كورونا الفيدرالية ديبورا بيركس؛ أنه يجب على كل رئيس بلدية وحاكم التقيّد بالتوصيات الصادرة عن البيت الأبيض ورئيس الولايات المتحدة.

انخفاض الإصابات الجديدة بالصين

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضاً من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يرتفع بذلك إلى 80894 مصاباً.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي في الصين إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

أستراليا: إعلان حالة طوارئ لمدة 3 أشهر

أصدر حاكم أستراليا العام الجنرال دايفيد هيرلي؛ اليوم، قراراً بإعلان "حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوي البشري" في أستراليا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد كجزء من خطة وطنية للاستجابة لتفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وبموجب هذا الإعلان، سيتم منح وزير الصحة الفيدرالي صلاحيات شاملة تتضمن فرض قيود على حركة الناس والبضائع من مكان إلى مكان، قد تصل إلى حد منع تلك الحركة لو تطلب الأمر.. كما يمكن للحكومة إخلاء بعض المناطق أو وضعها تحت الحجر الصحي طبقاً لما تقدره.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ إنه لا يرغب في أن تسبب حالة الطوارئ أي شعور بالهلع لدى المواطنين مؤكدا أن هذه الصلاحيات موجودة في قانون الأمن الحيوي؛ ليتم تفعيلها في أوقات استثنائية مثل التي نمر بها حاليا.

إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة وباء فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ اليوم، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كانبيرا، إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات الجديدة: الطلب من جميع الأستراليين عدم السفر إلى الخارج، وتحديث نصائح حظر السفر لتشمل العالم بأسره، ومنع التجمعات في الهواء الطلق غير الضرورية التي تزيد على 100 شخص بحد أقصى.

وأوضح موريسون؛ أن تلك القيود لا تنطبق على المدارس والمواصلات العامة وأماكن العمل الضرورية مثل الخدمات الصحية والطبية، وفي هذه الاستثناءات يجب على الأستراليين أن يمارسوا ما يُعرف بالتباعد الاجتماعي، وهو الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين كل شخص وآخر.

وقال موريسون؛ إن تلك هي المرة الأولى في تاريخ أستراليا التي يتم إصدار حظر شامل على جميع أنحاء العالم.

الأمم المتحدة تقرر إغلاق مكاتبها في موريتانيا

قررت ممثلية منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا إغلاق المكاتب التابعة لها في البلاد.

وأضافت مصادر رسمية بالمنظمة الأممية أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية تطبقها المنظمة بعد تسجيل أولى حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد