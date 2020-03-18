، الكرملين يعلن: إخضاع جميع موظفي إدارة بوتين لفحوصات كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل الإعلاميين الذين يرافقون الرئيس إلى شبه جزيرة القرم

أكد الكرملين، أن موظفي إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضعون لفحوصات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال من صحفيين حول ما إذا كان موظفو إدارة بوتين يخضعون للفحوصات: "نعم".

وطالَبَ بيسكوف جميعَ وسائل الإعلام التي ستغطي زيارة بوتين إلى شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، باختيار الصحفيين الذين سيعملون مباشرة من مواقع الفعاليات المقامة هناك، بصورة دقيقة؛ لتقليص إمكانية نشر الفيروس إلى أدنى حد ممكن.الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيروس كورونا الجديد