- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413.
وهذا العدد أكبر قليلاً من عدد الإصابات المسجلة يوم الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن يوم الأربعاء هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس.
كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 08:29 AM
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8413كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا
قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413.
وهذا العدد أكبر قليلاً من عدد الإصابات المسجلة يوم الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن يوم الأربعاء هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس.
، كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.