، كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8413

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413.

وهذا العدد أكبر قليلاً من عدد الإصابات المسجلة يوم الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن يوم الأربعاء هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد