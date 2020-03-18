بالفيديو..شرطة تيماء تخلي الاستراحات مستخدمة مكبرات الصوت

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): وثق مقطع فيديو ، إخلاء الشرطة بمدينة تيماء، الاستراحات من التجمعات الشبابية ضمن الإجراءات الاحترازية. وثق مقطع فيديو ، إخلاء الشرطة بمدينة تيماء، الاستراحات من التجمعات الشبابية ضمن الإجراءات الاحترازية. وظهرت مجموعة من سيارات الشرطة تستخدم مكبرات الصوت، مناشدة المتواجدين داخل الاستراحات بالذهاب إلى منازلهم. يأتي ذلك تطبيقا للاجراءات الاحترازية التي أكدت على عدم التواجد في الأماكن العامة والمنتزهات مؤقتا، تجنبا لنشر الفيروس، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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