شكرا لمتابعة خبر عن " عاشق الدمام " الشاهد في قضية خطف الأطفال: تحرش بفتاة تعيش مع مريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تكشفت تفاصيلا جديدة، في قضية خاطفة الدمام " مريم " ،لكن هذه المرة بخصوص أحد الشاهدين في القضية.

وكشف الصحافي أبو طلال الحمراني، أن الشاهد في قضية مريم، كان متهمًا في عام 2013 في قضية تحرش بفتاة كان معجبًا بها وكانت تعيش مع الخاطفة.

وأوضح أن مريم طالبت الشاهد بـ ٣ آلاف ريال مقابل التنازل عن الإبلاغ عنه، ما جعله ينتقم بعد مرور السنوات ويشهد ضدها في قضية خطف الأطفال.