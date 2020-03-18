كوريا الجنوبية والصين واليابان يبحثون التعاون من أجل مكافحة كورونا

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أجرت وزارات الخارجية لكوريا الجنوبية والصين واليابان محادثات على مستوى العمل عبر الهاتف اليوم لمناقشة التعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الدول الثلاث اتفقوا على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وأكدوا أن التعاون عبر قنوات مختلفة أمر حاسم للقضاء على كورونا ومنع انتقاله بين الدول.





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