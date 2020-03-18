السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 3 وفيات و 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، حسبما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد اليوم.

ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بذلك إلى 8413 شخصا.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 84 وفاة. وتتركز معظم الحالات في مدينة داينجو بجنوب شرقي البلاد ومحيطها.

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07:13ت م

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