

كانبيرا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

انخفض الدولار الأسترالي تحت مستوى 60 سنتا أمريكيا وهو أدنى مستوى له منذ 17 عاما.

ووصل الدولار الأسترالي في بداية تعاملات يوم الأربعاء إلى 0.599 سنتا أمريكيا وهو أدنى مستوى له منذ أوائل العام 2003م.

وتتجه الأنظار يوم غد الخميس إلى مصرف الاحتياط الفيدرالي الذي سيعلن عن اجراءات صارمة لمساعدة الاقتصاد المتباطئ والحفاظ على عمل الأسواق المالية الأسترالية، ومن المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خفض سعر الفائدة الرسمي وشراء سندات الحكومة وهو إجراء يعرف باسم "التيسير الكمي" بهدف تحريك السوق ودعم الاقتصاد.

يذكر أن سعر الفائدة الرسمي في أستراليا يقف حاليا عند مستوى 0.5%.

// انتهى //

07:04ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الدولار الأسترالي ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.