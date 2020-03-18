السعودية اليوم / الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يرتفع بذلك إلى 80894 مصابا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي في الصين إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

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